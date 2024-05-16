Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Bundan tam 10 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş ve CHP heyeti, Akşener tarafından karşılanmıştı.

Aradan geçen 10 ayda, siyasette dengeler ve roller değişti. 10 ay önce, görüşmenin gerçekleştiği tarihte partilerinin Grup Başkanvekilleri olan Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu bu kez Genel Başkan sıfatı ile bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın eski bileşenlerinden, yeni dönemin ilk görüşmesininin ardından verilecek mesajlar merak ediliyor.