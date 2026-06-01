01 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:44 Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
10:16 Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
19:06 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:27 Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
AjansHaber Otomotiv Otokar, Mercedes-Benz Conecto üretiminde ilk aracı banttan indirdi

Otokar, Mercedes-Benz Conecto üretiminde ilk aracı banttan indirdi

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, “60 yıllık üretim tecrübemizi, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile kurduğumuz iş birliğine taşıyoruz. Eylül 2026'da başlayacak seri üretimle global üretici kimliğimizi daha da güçlendireceğiz.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Otokar, Mercedes-Benz Conecto üretiminde ilk aracı banttan indirdi

Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile iş birliği kapsamında üretimini üstlendiği ilk Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünü Sakarya'daki fabrikasında tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz’in şehir içi ulaşımda kullanılan Conecto modelinin üretim sürecinde ilk araç tamamlandı. Sakarya fabrikasında üretilen otobüs, Otokar ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle üretim hattından indirildi. Aracın seri üretimine eylülde başlanacak.

Mercedes-Benz Conecto’nun Sakarya’da üretilmesi, Otokar’ın mevcut üretim kapasitesini daha etkin kullanması ve verimliliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu iş birliği, 60 yılı aşkın üretim deneyimine sahip Otokar’ın küresel pazarlardaki üretici kimliğini ve uluslararası üretim kabiliyetini güçlendiren adımlar arasında yer alıyor.

“Küresel otobüs pazarındaki ağırlığımızı büyütmek açısından kritik bir adım”

İş birliğinin Otokar’ın üretim hedefleri ve küresel pazardaki konumu bakımından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Özüner, şu açıklamalarda bulundu:

"İş birliğini, üretimimizi artırmak, fabrikamızın kapasitesini verimli şekilde kullanmak ve küresel otobüs pazarındaki ağırlığımızı büyütmek açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. 60 yıllık üretim tecrübemizi, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile kurduğumuz iş birliğine taşıyoruz. Eylül 2026'da başlayacak seri üretimle global üretici kimliğimizi daha da güçlendireceğiz."

#otokar
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Gündem
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.