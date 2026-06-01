Otokar, Mercedes-Benz Conecto üretiminde ilk aracı banttan indirdi

Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile iş birliği kapsamında üretimini üstlendiği ilk Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünü Sakarya'daki fabrikasında tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz’in şehir içi ulaşımda kullanılan Conecto modelinin üretim sürecinde ilk araç tamamlandı. Sakarya fabrikasında üretilen otobüs, Otokar ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle üretim hattından indirildi. Aracın seri üretimine eylülde başlanacak.

Mercedes-Benz Conecto’nun Sakarya’da üretilmesi, Otokar’ın mevcut üretim kapasitesini daha etkin kullanması ve verimliliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu iş birliği, 60 yılı aşkın üretim deneyimine sahip Otokar’ın küresel pazarlardaki üretici kimliğini ve uluslararası üretim kabiliyetini güçlendiren adımlar arasında yer alıyor.

“Küresel otobüs pazarındaki ağırlığımızı büyütmek açısından kritik bir adım”

İş birliğinin Otokar’ın üretim hedefleri ve küresel pazardaki konumu bakımından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Özüner, şu açıklamalarda bulundu:

"İş birliğini, üretimimizi artırmak, fabrikamızın kapasitesini verimli şekilde kullanmak ve küresel otobüs pazarındaki ağırlığımızı büyütmek açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. 60 yıllık üretim tecrübemizi, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile kurduğumuz iş birliğine taşıyoruz. Eylül 2026'da başlayacak seri üretimle global üretici kimliğimizi daha da güçlendireceğiz."