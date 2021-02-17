AjansHaber.com.tr Siyaset En yüksek hayır oranı CHP'de!

Optimar'ın 'HDP kapatılsın mı' anketi

Optimar Araştırma Şirketi, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli verirken, bazı siyasi partiler, çekingen davranıyor.

Tartışmalar devam ederken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Sizce HDP kapatılmalı mı?" isimli anketin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 66 KAPATILSIN DEDİ

Yapılan ankette vatandaşlar, ezici bir çoğunlukla (yüzde 66) HDP'nin kapatılmasını isterken, yüzde 17,6 "fikrim yok", yüzde 16,4 ise "hayır" cevabını verdi.

EN YÜKSEK HAYIR ORANI CHP'DE

Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy veren vatandaşların 'yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin 'yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin 'yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin 'yüzde 7,2'si kapatılsın dedi. Ayrıca en fazla 'hayır' oyunu ise HDP'liler dışında 'yüzde 31,8' ile CHP'ye oy veren vatandaşlar kullandı.

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