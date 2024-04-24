Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İlişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz. Bugün görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri ikili olarak ele alma fırsatını bulduk. Turizm alanındaki iş birliğimiz de her geçen gün gelişmektedir."

ORTAK PROJELERİ KONUŞACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUZ

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GÜNDEMİMİZDE

Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. PKK FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek beklediğimizi ifade ettim. Türkiye-AB ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık. Milli takımımız Almanya'daki turnuvada mücadele edecek. Tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum.

GAZZE ÇAĞRIMIZI TEKRARLADIM

Gazze'deki zulümlerin son bulması çağrımızı tekrarladım. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe bölgesel küresel barışa yönelik tehditler arıyor. İsrail-İran arasındaki gerilim bunu en çarpıcı örneğidir.

TAKIMLARA KOLAYLIKLAR DİLİYORUM

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalleri Almanya'da düzenlenecek. Milli takımımız da bu turnuvada mücadele edecek. Turnuvada yer alacak tüm ekiplere ve takımlara şimdiden başarılar diliyorum.