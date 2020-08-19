AjansHaber.com.tr Siyaset ABD operasyonuyla CHP'de lider değişimi! ABD operasyonuyla CHP'de lider değişimi! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Onur Öymen 2018 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ABD projesi olduğunu itiraf ediyor. 19 Ağustos 2020 09:42 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020 09:53 CHP Onur Öymen Joe Biden Benzer Videolar Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede Münbiç'i PYD'den temizlemekte kararlı Çok İzlenen Videolar Operasyon korkusu kameraya yansıdı Teröristlerden Türkiye itirafı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Yunan botunu mehterle kovala Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney