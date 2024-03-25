Ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon müjdesi!

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler banka promosyonlarına çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere müjdeyi vererek kamu bankalarının promosyon ödeme miktarlarının 8 ila 12 bin TL arasında belirlendiğini açıklamıştı.

Kamu bankaları emeklilere en düşük 8 bin lira promosyon ödemesi yapacak. Emekli aylığına göre promosyon tutarları 12 bin liraya kadar çıkacak.

SGK'dan bir müjde geldi.

5 bin TL promosyon

Ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibi de kamu bankalarının promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

Ölüm aylığı alanlar, kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alabilecek.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.