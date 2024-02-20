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Oktay, Libya Meclis heyetini kabul etti!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Libya Meclis heyetini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Libya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ömer Halid El Abidi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Oktay, Türkiye'nin Libya'nın birlik ve beraberliğine verdiği önemi vurguladı.

Oktay, bölgedeki sükunetin devamı ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarının devam ettiğini kaydetti.

Libya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abidi de Türkiye'nin her zaman Libya'ya destek vererek ülkesini yalnız bırakmadığını söyledi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

 

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