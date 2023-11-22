Oktay, Danimarkalı Hansen ile görüştü!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Danimarka Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Niels Flemming Hansen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, ziyaretin son aylarda gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretleri değerlendirmeye ve iki ülke ilişkilerini geliştirmeye fırsat vereceğini dile getirdi.

Danimarkalı heyet ile sadece ikili ilişkileri ele almayacaklarını ifade eden Oktay, iki ülkeyi de ilgilendiren AB ilişkileri, NATO'nun genişlemesi ve bölgesel meseleleri de değerlendireceklerini söyledi.

Danimarka Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Hansen de Ankara'dan önce İstanbul ve İzmir'de temaslarda bulunduklarını belirterek, kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

AB-Türkiye ilişkilerinin şu anki durumunu ve nasıl gelişebileceğini değerlendirmenin kendileri için önem taşıdığını vurgulayan Hansen, bunun yanında İsveç'in NATO üyeliği konusunu ele almak istediklerini kaydetti. Görüşme, basına kapalı devam etti.