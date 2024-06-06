Nvidia, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

Nvidia’nın hisseleri yüzde 5’ten fazla yükselerek bin 225 doları aştı. Böylece şirket üç trilyonu geçen piyasa değerine ulaştı.

5 Haziran Çarşamba günü şirketin hisseleri yüzde 5,2’lik artışla 1.224,40 dolar gibi rekor bir seviyeden kapanarak, piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkardı ve Apple’ı geride bıraktı.

Nvidia dünyanın en değerli 2. şirketi oldu

Piyasa değerinin yükselmesiyle Apple’ı geride bırakan Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Birinci sırada ise özellikle Chat GPT gibi yapay zeka yatırımıyla piyasa değeri oldukça artan Microsoft bulunuyor.

Nvidia CEO’sunun serveti 107 milyar dolara yükseldi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 5 Haziran’daki hisse senedi yükselişi, şirketin CEO’su Jensen Huang’ın servetini de 5 milyar dolardan fazla artırarak 107,4 milyar dolara yükseltti. Böylelikle 61 yaşındaki CEO‘nun yılbaşından bu yana serveti 63,4 milyar dolar artmış oldu. Dünyanın en zengin insanlarının takip edildiği endekste Huang, şu an Micheal Dell’den hemen sonra 13. sırada yer alıyor.

Nvidia en son 2002’de Apple’dan daha değerli bir şirketti

Teknoloji devi Apple Ocak 222’de üç trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD’li şirket olmuştu. Apple’ın hemen ardından Microsoft da bu yılın ocak ayında üç trilyon doları aştı. Nvidia, piyasa değeri üç trilyon doları aşan üçüncü şirket oldu.

Ülke olsaydı ilk 10 ekonominin arasında olurdu

Şirket 3 trilyon doları geçen piyasa değeriyle bir ülke olsaydı GSYİH bazında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alırdı.

ABD merkezli firmanın piyasa değerindeki tırmanış geçen yıl başladı. Bu hızlı yükselişi şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımlarla sektörde önemli bir konuma ulaşacağı yönündeki beklentiler tetikledi.

Nvidia, Mart ayında bir öncekinden 30 kat daha hızlı çalışabilen en yeni yapay zeka çipini tanıtmıştı.

Şirket, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin bu yeni çipi bulut bilişim hizmetlerinde ve kendi yapay zeka ürünlerinde kullanmalarını beklediğini belirtti.

Bunun yanı sıra bir dizi yeni yazılım aracı, chatbot'lu (sohbet robotu) otomobiller ve insana benzer robotların üretimine yönelik bir dizi yeni çip serisi de duyuruldu.

Şirketin 30 yıllık yükselişi

1993 yılında kurulan Nvidia, başlangıçta özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanınıyordu.

Şirket, yapay zeka devriminden çok önce çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı.

CEO Jensen Huang'ın "bir sonraki sanayi devrimi" diye nitelendirdiği bu değişiklikler, şirketin pazar payını artırmasına yardımcı oldu.

Nvidia artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken kilit bir şirket olarak değerlendiriliyor.

Şirket 28 Nisan'a kadarki üç aylık dönemde 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu, 2023'ün aynı döneminin üç katından fazla ve bir önceki üç aya kıyasla yüzde 18'lik bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan Apple'ın satışlarındaki büyüme bu yılın başlarında duraksamıştı.

Ancak şirketin son haftalarda hisseleri, yapay zekayı kendi stratejisine nasıl dahil etmeyi planladığına dair beklentilerle yükselişe geçti.