Nevşin Mengü'den Pervin Buldan’ı aklama operasyonu: PKK ile iletişimleri yokmuş!

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bilgilendirme konuşmasında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasında geçen konuşmayı paylaşmıştı. İçişleri Bakanı Soylu, Buldan'ın "Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar" dediğini ifade etmişti. Deutsche Welle (DW) televizyon kanalında Nevşin Mengü'nün konuğu olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar" dediğini inkâr eden açıklamalarda bulundu.

🔹Pervin Buldan:"PKK bir terör örgütü değildir"

🔹Figen Yüksekdağ:"Biz sırtımızı YPG'ye,PYD'ye yaslıyoruz"

🔹Abdullah Zeydan:"PKK sizi tükürüğüyle boğar"



HDP'li Pervin Buldan, "Bizim PKK'yla herhangi bir ilişkimiz, irtibatımız yoktur" sözleriyle adeta milletin aklıyla alay etti! pic.twitter.com/EelffRkQ7M — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 19, 2021

PERVİN BULDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI "YETKİLİLER" DİYE TANIMLADI

Nevşin Mengü DW üzerinden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı adeta aklama operasyonu yaparken Mengü'nün sorularını yanıtlayan Buldan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile telefon görüşmesini ise kabul etti. Ancak Buldan, "Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar" ifadelerini inkâr etti. DW kanalında, rehin vatandaşlarla ilgili Buldan, terör örgütü PKK mensuplarıyla görüşmesini anlatırken, "Yetkililerle görüştüm" ifadesini kullanarak terör örgütü PKK'ya "Yetkililer" diye hitap etmesi dikkat çekti.

PKK İLE İLETİŞİMLERİ YOKMUŞ!

Menşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Buldan'a "Şu an sizlerin terör örgütüyle hiçbir irtibatınız yok mu?" sorusu da yöneltildi. Buldan, izleyenleri şaşkına çeviren bir cevap vererek, "Yok, çok açık ve net olarak söylüyorum ki, Nevşin Hanım, bunu bütün izleyicilerimiz duysunlar, bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz, bir irtibatımız yoktur. Bu söz konusu da olamaz zaten. Böyle bir irtibata böyle bir ilişkiye neden gerek duyalım. Böyle bir neden kendimizin siyasal yaşamımızın önüne konulacak bir şey yapalım ki? Biz Türkiye'de 6 milyon kişinin oyunu alan bir partiyiz. Öyle bildiğiniz küçük bir parti de değiliz üstelik. Bugün Türkiye'de seçimlere seçim tarihlerine aldığımız kararlarla stratejik damgasını vuran bir partinin niçin PKK ile irtibatı olsun? Oradan bir talimat alsın? Onların söylediğini yapsın? Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"SAYIN ÖCALAN" DEDİ

Mengü'nün "Terör örgütünü kınamak konusunda çekingen misiniz?" sorusuna Buldan siyasi bir manevrayla adeta geçiştirerek önemli olanın kınamak olmadığını dile getirdi. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili soruya ise Buldan, "Gündemimizde HDP'nin kapatılması konusu yoktur" cevabını verdi. Buldan, "Esenyurt İl Binası'ndan çıkan posterler, Abdullah Öcalan'ın posterleri çok konuşuldu, sizin haberiniz var mıydı?" sorusunu da yanıtladı. Buldan, "Esenyurt İlçe Binamızdaki Sayın Öcalan'ın posterlerin olması, altı yedi ay önce çekilen bir görüntü. Sayın Öcalan'ın bir tane posterinin bir yerde asılı olması, bir yerde durması insanları bu kadar rahatsız etmemeli" diyerek terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a sayın ifadesini kullandı.