Netflix'ten dudak uçuklatan zam!

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı.

Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Temel plan 63 lira 99 kuruşa yükseldi

Bugün tekrar bir artış daha yapıldı. Artık Temel plan için aylık 63,99 TL, Standart plan için aylık 97,99 TL, Özel plan içinse aylık tam 130,99 TL verilmesi gerekiyor.