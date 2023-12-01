Netanyahu: Bizi kimse durduramaz

ABD ile İsrail arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda görüş ayrılığı olduğu bir süredir ifade ediliyordu. ABD'nin İsrail'den Gazze'deki saldırılarını genişletmemesini istediği belirtiliyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu konudaki taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli bir gazetecinin aktardığı habere göre Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şey bizi durduramaz." mesajını ilettiğini açıkladı.

İsrail bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti