'Narkoçelik-10' operasyonlarında 250 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-10" operasyonlarında; 250 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili video paylaştı.
ZEHİR TACİRLERİNE SESLENİYORUM:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024
GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMENİZE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ. SİZİ TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4️⃣6️⃣ İlde,
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların… pic.twitter.com/H1RiMKh2DL
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