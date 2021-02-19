Mustafa Destici'nin açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşürdü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne gelerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Destici basın mensuplarının karşısına geçti. İki liderin gündeminde de Gara şehitleri vardı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini yineleyerek "Başarısızlık vardır. Dillendiren de Sayın Erdoğan'dır. Başarısızlığın faturasını bana değil talimatı verene çıkartacaksınız. Talimatı kim verdi? Devleti yöneten kim? Kılıçdaroğlu mu? Ben olsam sorumluluğu alırım. Derim ki; Bir talimat verdim olmadı, görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşürdü



🔹CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen BBP Lideri Destici, ortak basın toplantısında HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu

🔹Destici, HDP Eş Genel Başkanı Buldan için "Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan"dedi



📎https://t.co/T4AmD4sYcT pic.twitter.com/ujTbaXfQlA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 19, 2021

"HA KANDİL'DEKİ KARAYILAN HA MECLİS'TEKİ KARAÇIYAN"

Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Destici'nin hedefinde ise HDP vardı. HDP'nin terör örgütü PKK ile aralarına mesafe koyamadığını vurgulayan Destici, "Ha Kandil'deki Karayılan ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan. Bizim meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşmamız gerektiğini biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vatanseverliği konusunda bizim bir şüphemiz yok. Ama tabii siyasi üslupta farklılıklar olabilir" dedi.

"ASIL HEDEF ALINMASI GEREKEN KAHPE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

"Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK'dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir."

"TERÖRÜ DESTEKLEYENLERLE MÜCADELE GEREKİYOR"

Destici açıklamalarına şu şekilde devam etti: "O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'ndaki konumumuzu da koruyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

"5 SORU SORDUM, CEVABINI ALMIŞ DEĞİLİM"

Başarısızlık vardır. Dillendiren de Sayın Erdoğan'dır. Başarısızlığın faturasını bana değil talimatı verene çıkartacaksınız. Talimatı kim verdi? Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız, gaziler, şehitler için sordum. Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum. 5 buçuk 6 yıldır bunlar ellerinde. Çıksın anlatsınlar. Bölücü terör örgütü tutuyor ellerinde. Siz İstanbul seçimlerinde gittiniz bölücü terör örgütü başından mektup aldınız. Neden aynı kişiden 13 kişiyi bırakın diye bir çağrı mektubu istemiyorsunuz? 16 şehidimizin hakkını ve hukukunu hayatımın son anına kadar savunacağım."