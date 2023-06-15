MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye… pic.twitter.com/bRfsHHauZC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023