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MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist etkisiz hâle getirildi.

msb

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