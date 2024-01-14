7 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2024
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Yi30b2gt5N
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