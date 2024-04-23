MKE Ankaragücü ve Beşiktaş yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk oldu.



Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.



İki takımdan da gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Beşiktaş ve MKE Ankaragücü, 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda finale çıkmak için bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak istiyor.