Mısır'la yeni dönem başlıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire’de ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Normalleşme yolunda adım atmaktan memnunuz.

Kardeşlik bağlarımı yeniden güçlendirmek için bir çaba ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi’nin Doha’daki görüşmesinin ardından ilişkilerin tekrar canlandırılması için görevlendirildik.

İlişkilerimizin normalleşmesinde ekonomik kalkınma ikili ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Görüş ayrılıklarımız olacaktır bu doğaldır kardeşler arasında olur. Ama ne olursa olsun ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz onu konuşacağız. Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız.

Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik.

Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz, Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülke Türkiye'dir biz bundan memnuniyet duyuyoruz.

Akrabalık ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ulaştırma ve turizm ile ilgili bazı hatların tekrar açılmasında fayda var. Aradaki boşluğu doldurmak için her zamankinden daha çok teşvik yapılacak. Açığı doldurmak için yoğun çalışmamız gerekiyor.

Kardeşimiz Şukri'ye teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz.

İlişkimizi geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi konuştuk. Diplomatik ilişkilerimizi en yüksek noktaya çıkarmak istiyoruz. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak. Siyasetten eğitime, ekonomiden turizme kadar her alanda işbirliklerimiz geliştireceğiz.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri yaptığı açıklamada " İkili ilişkilerde her türlü adımı atmaya hazırız. " ifadelerini kullandı.

Normalleşme takvimi

Doha'daki görüşmenin ardından cumhurbaşkanlarımız kendilerinin tekrar bir araya gelmesi için bizden çalışma istemişlerdir. Bugün biz bir araya geldik en kısa süre için kendilerini ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ilettim. Karşılıklı buluşma için gerekli adımları atacağız. Seçimden sonra Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecektir. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Zamanına kendileri karar verecektir.