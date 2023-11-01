Mısır sivillerin geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtı

Mısır, ağır yaralı Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurmuştu.Bugün kapıdan geçişine izin verilecek 81 kişilik ilk grup, Mısır'daki hastanelerde tedavi edilecek.

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail’i bilgilendirmişti.

Mısır'ın El Arish şehrinden bir sağlık yetkilisi ise sağlık ekiplerinin Gazze'den gelen yaralıları gelir gelmez incelemek ve gönderilecekleri hastaneleri belirlemek için sınır kapısında hazır olacağını belirtti.

Mısır ordusu da kapıyı geçişlere açmadan önce bölgede tanklarla önlemleri artırdı.