Mısır, İsrail ile Gazze'nin ateşkes sağladığını duyurdu; İsrail yalanladı

Mısır devlet televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'ın ateşkes haberinden saatler sonra ulusa seslenerek, başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıkladı.

"Bir askeri harekatın ortasında" olduklarını dile getiren Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye "şiddetli biçimde saldırmaya" devam ettiğini ifade etti.

Netanyahu, "yeni teknolojik gelişmeler, operasyon becerileri ve aldıkları inisiyatifle yeni denge oluşturduklarını" belirterek, "teröristlere saldıracakları zaman ve yeri kendileri seçeceklerini, seçme önceliğinin kendilerinde olduğunu" savundu.

Gazze'deki İslami Cihad hedeflerini yoğun biçimde hedef aldıklarını aktaran İsrail Başbakanı, askeri harekatın sona ermediğini, halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu, İsrail ve Filistinli gruplar arasında devam ettiği aktarılan ateşkes görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail ve Filistin basınında, gün içinde Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM), taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığı haberleri yer almıştı.

Ateşkes görüşmelerinde pürüz

Bu arada İsrail ve Filistinli gruplar arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin tıkandığı belirtildi.İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere yakın Filistinli kaynak, Filistinli grupların İsrail'den "suikast siyasetini" durdurmasını istediğini, Tel Aviv'in bunu reddettiğini aktardı.

Kaynak, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ateşkes görüşmelerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana yaptığı saldırılarda 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

"Talep inceleniyor"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Mısır'ın, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla ateşkes istediğini ve ülkesinin bu talebi incelediğini söyledi.Bakan Cohen, İsrail'in resmi yayın kuruluşu "KAN" televizyon kanalına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, "Mısırlılar bizden ateşkes istedi, Mısır ile güçlü bir güvenlik iş birliğimiz var ve konuyu inceliyoruz. (Askeri) Operasyonun devamına ve her türlü senaryoya hazırız ve ayrıca yedek kuvvetleri askere almaya da hazırız." diye konuştu.

Ateşkesin resmi olarak duyurulmasına kadar savunmaya ve saldırmaya devam edeceklerini kaydeden Cohen, "(İslami) Cihad Hareketi saldırmaya devam ederse bunun bedeli çok ağır ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada KAN, ismini vermediği İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın, ateşkes sağlanması için İsrail, Gazze ve Filistin Yönetimi'ne mesajlar gönderdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, operasyonun amaçlarına dün gece İslami Cihat liderlerine suikast düzenlenerek ulaşıldığı ifade edildi.

Çatışma bugün de devam etti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü 53 ayrı noktada 104 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile saldırı helikopterleri Gazze Şeridi'nde salı gecesi İslami Cihad'a ait 53 ayrı noktada 104 ayrı hedefi vurdu.

Orduya ait helikopterler ve savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad'a ait hedeflere saldırmaya devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun "Hamas değil İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığını" belirterek, "Roketleri ateşleyenler İslami Cihad. Eğer ki diğer gruplar da çatışmaya katılırsa onlara da karşılık veririz." dedi.

Taraflar arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin haberleri değerlendiren Hagari, "ateşkes olduğu resmen duyurulana kadar İslami Cihad hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından ülkenin güneyindeki olağanüstü hal bölgesinin 40 kilometre alandan 80'e genişletilmesi teklifini hükümete sunduğu belirtildi.