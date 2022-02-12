Milli Uzay Programı'nın 1. yılında TUA'dan önemli açıklama

Yapılan açıklamada, AYAP-1 (AY ARAŞTIRMA PROGRAMI-1) kapsamında yürütülen iki önemli çalışma hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "Türkiye Uzay Ajansı (TUA) “Ay Araştırma Programı” projesi kapsamında TUBİTAK Uzay ve Delta V ile birlikte çalışmalar koordineli bir şekilde sürdürülüyor" denilirken AYAP-1 (AY ARAŞTIRMA PROGRAMI-1) çerçevesinde çalışmaları devam eden "Uzay Aracı" ve "Milli Hibrit Sistemi (HİS)" hakkında bilgi verildi

Uzay Aracı çalışmalarında tasarım aşamasına gelindi

Buna göre Uzay Aracı'nın; Görev Tasarımı, Operasyon Konsepti, Yörüngelerin Tasarımı

Görev Analizleri çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uzay aracının sistem mimarisine uygun bir şekilde ayrıntılı tasarımı ise devam ediyor.

Uçuş ölçekli HİS testi Mart'ta gerçekleştirilecek

Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS)'te ise, ön tasarım, uçuş ölçekli ilk test prototip üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerini icra edecek test sisteminin üretimi tamamlandı.

İlk uçuş ölçekli HİS testi Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek.