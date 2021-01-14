Millet İttifakı'nda yollar ayrıldı!

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal konut projesi ödeneğine ret veren İYİ Partililere sert çıktı, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." dedi. Özcan'ın öfkesi bir türlü dinmedi, İYİ Parti'yi eş başkanlık istemekle suçladı, 'O sistem bana göre değil, HDP'ye göre!" diyerek Millet İttifakı'nın bir diğer ortağına da göndermede bulundu.

Millet İttifakı'nda restleşme fırtınası sürüyor. CHP'nin ayakta tutmaya çalıştığı ittifak belediyeler üzerinden çatırdamaya başladı. Çanakkale Belediyesi'nde İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt'un sitemi sonrası, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, 'Haddinizi bilin! İYİ Parti, CHP'nin sayesinde var' sözleri genel merkezler arasında da gerginlik yaratmıştı. Bir benzer olay günler sonra Bolu'da patlak verdi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Partilileri topa tuttu. Özcan'ın sözlerinden gizli ortak HDP de nasibini aldı.

BOLU'DA MİLLET İTTİFAKI KARIŞTI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile İYİ Parti Meclis üyelerinin araları bir süredir gergindi. Meclis toplantılarında ufak çaplı atışmalar yaşanıyordu. Ancak son yaşanan ittifakın çatırdamanın ötesinde yol ayrımına geldiğini gösterdi.

CHP'li Tanju Özcan, Dağkent'te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için130 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi talep etti. İYİ Partililer Özcan'la olan gerginlik nedeniyle oylamada ret oyu kullandı.

"YOLLARI AYIRMAKLA DDOĞRU YAPMIŞIZ"

Oylama sonrası oldukça sinirlenen Tanju Özcan, Millet İttifakı'ndaki ortakları İYİ Parti'ye çok sert çıktı. Özcan, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." diyerek yolların çoktan ayrıldığını gözler önüne serdi.

HDP DE NASİBİNİ ALDI

Özcan'ın öfkesi dinmedi. CHP'li Başkan, İYİ Parti'yi belediyenin eş başkanı olmak istemekle suçladı. Özcan sözlerini daha da sertleştirdi, HDP'ye de göndermede bulunarak, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem." dedi.

ÇANAKKALE DE KARIŞMIŞTI

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt'un restleşmesi sonrası ittifak karışmıştı. Ülgür Gökhan, "İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir! Haddinizi bilin' sözleri iki il başkanlığını karşı karşıya getirirken, genel merkezler arasında da soğuk rüzgarlar esmişti. İYİ Parti cephesinden sert açıklamalar gelirken, CHP ittifakın dağılmaması için alttan almış, 'Aile içi bir tartışma' ifadesi ile konunun üstünü kapatma yoluna gitmişti.