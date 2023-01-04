MHP'den Sinan Ateş hakkında ilk açıklama!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün ardından sosyal medya üzerinden MHP'ye dönük yapılan yorumlara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt verdi. Açıklamasında "MHP ve teşkilatlarına yönelik asılsız suçlamalar var" diyen Yalçın, "Hassas konulardaki sessizliğimiz acziyete yorulmasın" mesajı verdi. "Sabırlıyız ama asla zayıf değiliz. Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın’ın açıklamasında, "İtibar suikastları, aleyhimizdeki algı çalışmaları, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Ortalığı karıştırmaya, kaos yaratmaya, MHP’nin kurumsal kimliğini lekelemeye dönük dolap ve tezgâhlar karşısında en adil hakem Türk milletidir. Partimizin millet nezdindeki muhabbet ve kredisini hiç kimse tüketemeyecektir" sözleri yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin bugüne kadar itibar suikastlarından, güçlenerek çıktı" dedi "Bundan sonra da devran değişmeyecektir. MHP camiası; kirli tezgâhlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir" ifadelerine açıklamasında yer verdi.