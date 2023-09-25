MHP Lideri Bahçeli’ye Anadolu tablosu!

Ressam ve Emniyet Müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Anadolu" adını verdiği tablosunu armağan etti.

Sula'nın 50x100 santimetre ebadındaki karışık teknikte yaptığı tablo, Anadolu'nun farklı yerlerine ait detaylar içeriyor.

Dört ayda yaptığı tablo için, "Göz, akıl ve ruhunuzla bir seyahate çıktığınız Anadolu tablosunda, Anadolu'yu diyar diyar gezdiğinizi göreceksiniz." ifadelerini kullanan Sula, tablosunu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim etti.

Tablo, MHP Genel Merkezinin girişine asıldı.