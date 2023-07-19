Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

Bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak havaya karşı Sağlık Bakanlığı da bir uyarı yayınladı.

"Aşırı Sıcak Havadan En Çok Etkilenen Kişiler" denilen uyarıda, "Kronik hastalığı olanlar, 65 ve üstü yaştakiler, dört yaşından küçük çocuklar, obeziteden etkilenenler, gebeler özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" denildi.