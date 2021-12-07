Meteorolojiden 35 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan sel ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.
MGM'den yapılan açıklamalara göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, yağışların kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Adana, Amasya, Artvin, Bolu, Çanakkale,Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük ve Osmaniye illeri için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK AZALIYOR
Marmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.
Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA SICAKLIKLARI
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
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