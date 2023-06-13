Meteoroloji'den 32 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç kesiminde kuvvetli sağanak

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

"Sarı" alarm verilen 32 il

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 32 kentimiz ise şöyle: "İzmir, Mersin, Konya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye."