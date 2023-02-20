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Merkezi yönetim borç ve hazine alacak stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 178,3 milyar lira oldu.

Hazine alacak stoku ocak 2022 tarihi itibarıyla 20,7 milyar TL olurken, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 448,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 729,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

2023 Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 0,4 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.

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