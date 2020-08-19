Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

Merkez Bankası (MB), bankaların borç alabilme limitleriyle ilgili değişikliğe gitti.

Alınan karara göre, söz konusu limitler, gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kararın 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

BORÇ ALABİLME LİMİTİ İÇİN KARAR

Açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."

TL’NİN DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN ALINAN BİR ÖNLEM

TCMB, TL’nin değerini korumak amacı ile attığı adımları sıklaştırıyor. Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürmesi de Türk lirasına erişimi zorlaştırması açısından, ilk yapılacak hamleler arasında yer alıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde attığı bu adım, TL likiditesini kısarak, dolar ve diğer paralar karşısında TL’nin değerini korumak için alınmış bir önlem.

İSTİKRARININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Yapılan işlem, ekonomistler tarafından, dolar yatırımcısını sevindirmese de TL için olumlu ve istikrarı sağlayacak bir karar olarak değerlendiriliyor.