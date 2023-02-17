Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan bağış açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, birçok kanalın ortak yayınladığı Türkiye Tek Yürek programına katılmış ve Merkez Bankası adına 30 Milyar TL bağışta bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın depremzedeler için yaptığı yardım sosyal medyanın gündemine gelince konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a açıklamalarda Kavcıoğlu şunları söyledi:

"Yardımı bankanın kârından yaptık. Merkez Bankası anonim şirkettir. Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil. Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur."