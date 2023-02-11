Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 58 sortide Gaziantep’in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne iniş yaptı. 1221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve 1371 koli battaniye ile su kolileri jandarma personeli tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

“Mehmetçik, çadır ve konteyner kurdu”

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağladı.