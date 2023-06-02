Meclis'te 28. Dönem bugün başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkan olarak yöneteceği birleşimde milletvekilleri ant içecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılacak.



Her milletvekili Anayasa'daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek. Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi yemin edecek



Cuma günü 14.00'te başlayan yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.



