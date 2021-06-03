Meclis Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Şentop şunları söyledi:

"Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de '10 bin dolar alan kimdir, açıklansın' diyorum."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedar Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasına değinmiş ve Şentop'a bir çağrı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa "acaba o da mı alıyor" diye sorulur" ifadelerini kullanmıştı.