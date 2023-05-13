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MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

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