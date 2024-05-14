Mayısta kar şoku: 10 ilde kar yağdı

Yaz mevsiminin gelmesini beklerken bazı illerde kar sürprizi yaşandı.

Kastamonu - Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Erzurum

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yükseklerinde ise kar etkili oldu.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı ve Çermik yaylası beyaza büründü.

Muş

Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Bolu

Bolu'da Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgede bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Sakarya ve Karabük

Kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na da hakim oldu. Yağışın ardından yoğun sis tabakası oluştu.

Karabük'te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sabah başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Van

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı

Çankırı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl genelinde etkili olan sağanak Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.