Mauro Icardi'nin durumu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da tüm gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Alanyaspor maçında arka adalesinden bir sakatlık yaşayan yıldız oyuncu, ikinci yarıda riske edilmemişti.

Sağlık durumu

Arka adalesinde bir zorlanma hisseden Arjantinli yıldız riske edilmemiş ve maçtan sonra Okan Buruk , "Bir sertlik, zorlanma oldu. Şu andaki görüntüye göre yırtık yok. Doktorumuz kontrol ediyor. MR çekilecek ve bakılacak. Sonrasında bir açıklama yapılacak. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah önümüzdeki maça yetişir." diye konuştu.

Son gelen bilgilere göre Arjantinli yıldızın Karagümrük maçına çıkmayacağı ve Beşiktaş maçına hazırlanacağı öğrenildi.