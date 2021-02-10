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Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO şiddetli fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre:

07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
08.30 Armutlu-Bursa-Kadıköy-Yenikapı 
15.00 Kadıköy -Yenkikapı-Armutlu  seferleri iptal oldu 

BUDO ise gün içerisinde herhangi bir iptal duyurusu yapmamakla birlikte 
07.00 Bursa- Eminönü ve 08.30 Eminönü-Bursa seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

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