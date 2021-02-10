Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO ve BUDO şiddetli fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre:
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
08.30 Armutlu-Bursa-Kadıköy-Yenikapı
15.00 Kadıköy -Yenkikapı-Armutlu seferleri iptal oldu
BUDO ise gün içerisinde herhangi bir iptal duyurusu yapmamakla birlikte
07.00 Bursa- Eminönü ve 08.30 Eminönü-Bursa seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.
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