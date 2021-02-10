Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İDO ve BUDO şiddetli fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre:

07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

08.30 Armutlu-Bursa-Kadıköy-Yenikapı

15.00 Kadıköy -Yenkikapı-Armutlu seferleri iptal oldu

BUDO ise gün içerisinde herhangi bir iptal duyurusu yapmamakla birlikte

07.00 Bursa- Eminönü ve 08.30 Eminönü-Bursa seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.