Marmara dikkat: Sağanak geliyor!

Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısını yaptı.

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

İşte bazı illerimizde hava durumu şöyle;

EDİRNE °C, 30°C

İSTANBUL °C, 30°C

KIRKLARELİ °C, 29°C

KOCAELİ °C, 32°C

DENİZLİ °C, 39°C

İZMİR °C, 35°C

MANİSA °C, 38°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 31°C

HATAY °C, 32°C

MERSİN °C, 34°C

ANKARA °C, 37°C

ÇANKIRI °C, 38°C

ESKİŞEHİR °C, 33°C

KONYA °C, 37°C

BOLU °C, 30°C

DÜZCE °C, 32°C

KASTAMONU °C, 36°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 38°C

SAMSUN °C, 29°C

TOKAT °C, 37°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 32°C

KARS °C, 32°C

MALATYA °C, 40°C

VAN °C, 30°C

DİYARBAKIR °C, 44°C

GAZİANTEP °C, 42°C

SİİRT °C, 42°C

ŞANLIURFA °C, 44°C