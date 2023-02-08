Malatya'da bir kadın enkaz altından 55 saat sonra çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde Malatya'da yıkılan binalarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Göktuğ Sokak'ta yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Birgül Aranır'ı yaralı kurtardı.

Aranır, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.