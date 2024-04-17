AjansHaber.com.tr Gündem Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem

Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İran Büyükelçisi, ABD'nin asıl hedefini açıkladı!
Biden'dan şok itiraf!
Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem konutları ne za
İsrail'in, İran'da nereleri vuracağı açıklandı!
Erdoğan'dan Özgür Özel'in randevu talebine cevap
Eşini 25 yerinden bıçakladı, oğlunu aradı!
Jakuzi iddiaları yalan çıktı!