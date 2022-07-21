Macaristan, Rusya'dan ilave doğal gaz satın almak istiyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesine ilave doğal gaz satın alma isteğini görüşmek üzere Rusya'ya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Szijjarto, başkent Moskova'da görüştü. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Macaristan'ın enerji ikmali güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Moskova'ya geldiğini ifade etti.

Normalde doğal gaz rezervlerinin yeterli olduğunu ancak içinde bulunulan anormal dönem nedeniyle enerji ikmallerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini dile getiren Szijjarto, "Macaristan hükümeti, ülkenin tamamen enerji ikmali güvenliğinin sağlanması için 700 milyon metreküp ilave doğal gaz alma konusunda karar verdi. Kaynaksız bir şekilde Avrupa’da böyle bir miktarı, Rusya dışında kimseden almak mümkün değil." diye konuştu.

Macaristan'ın Ukrayna'da barış istediğini ifade eden Szijjarto, "Savaş çok kötü. Savaşın sona ermesi ve bir an önce barışın sağlanması için herkesin, gereken her şeyi yapmasını istiyoruz. Biz barış anlaşması ve ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Barış ne kadar geç gelirse savaşın sonuçları herkesi o kadar kötü etkileyecek." dedi.

- "Talep derhal dikkate alınacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rus doğal gazının Macaristan'a ihracatına yönelik geçen yıl imzalanan uzun vadeli sözleşmeyi Moskova'nın tam olarak yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bugün meslektaşlarımız, Macaristan hükümetinin bu yıl ek miktarda doğal gaz satın alma konusundaki ilgisini açıkladı. Bu talep derhal bildirilecek ve dikkate alınacaktır." ifadelerini kullandı.