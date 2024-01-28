Lider dolu dizgin!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in iki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla liderliğini sürdüren Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti.
Sarı Lacivertliler önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
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