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Lider dolu dizgin!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in iki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti.

Sarı Lacivertliler önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

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