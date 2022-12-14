Leo Messi'den maç sonrası itiraf: "Biliyorduk!"

2022 Katar Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi eğlenceler!

Messi maç sonrası yaptığı açıklamada, "Pek çok şey hissediyorum ve tüm bunları görmek benim için heyecan verici. Dünya Kupası boyunca insanları, aileleri görmek inanılmaz bir şeydi. Bu benim en iyi Dünya Kupası serüvenim mi bunu bilmiyorum ama sonuç olarak son maça gidiyoruz, istenen de buydu zaten. Uzun zamandır bunun tadını çıkarıyorum. Bu grubun bunu başaracağından emindik. Ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların da bize inanmalarını istiyoruz. Zor durumlardan geçtik. Bugün muhteşem bir şey yaşıyoruz. En ciddi aday olmadığımızı biliyorduk. Kimseye boyun eğmeden bunu gösterdik. Arjantin bir kez daha dünya kupası finalinde. Herkese iyi eğlenceler!" şeklinde konuştu.