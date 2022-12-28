Kütahya'dan heyecanlandıran kazı çalışması! İlk kez bulundu!

Kütahya Çavdarhisar ilçesindeki Antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis’lerin ana yerleşim merkezi olarak bilinen Aizanoi Antik Kenti'nin, 1926 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce ilk kazıları yapılmıştı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 1970 yılından bu yana kazı çalışmaları devam eden kentin büyük kısmı hala bulunamasa da, kazı çalışmalarında heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Tek parça halindeki ilk eser

Yapılan son kazı çalışmasında şimdiye kadar ulaşılan tek parça halindeki ilk eser olan 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykeli bulundu.

Eros, Dionysos ve Herakles heykel başları da kazılarda çıkarılan yeni eserler arasında yerini alıyor.