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Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle evin duvarı çöktü

Kütahya'da, evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı. Yaralanan 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma Erkan'ın (74) yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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