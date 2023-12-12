Kurtulmuş'tan, Bitmez'e geçmiş olsun mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca: “Yoğun bakıma alındı”

Bu arada Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”