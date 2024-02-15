Kurtulmuş, Turgut Altınok’u kabul etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ı kabul etti.

Başkan Kurtulmuş’un kabulü görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.