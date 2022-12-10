Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi

Dünya genelinde hafta boyunca açıklanan makroekonomik veriler ekonomilere ilişkin karışık sinyaller verirken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın nihai faiz oranıyla ilgili sözle yönlendirmesi piyasalardaki oynaklığın başlıca sebebi oldu.

Analistler, nihai faiz oranına ilişkin yeterli sözle yönlendirmenin yapılamaması ve açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir çerçeve sunmasıyla küresel pay piyasalarında satış baskısının arttığını dile getirdi.

Gelecek hafta Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağını belirten analistler, piyasalarda veriyle oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı.

Hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin halihazırda belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, ÜFE'deki artışın fiyatlamaları daha da zorlaştırdığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 23 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceği tahmin ediliyor.

Ülkede, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark ise eksi 75 baz puanla son 22 yılın zirvesinde bulunmayı sürdürüyor.

Altının ons fiyatı hafta içinde dalgalı bir seyir izlerken, haftayı yatay seyirle 1.797 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise dünya genelinde artan resesyon endişeleri sonrası geçen hafta yüzde 10,6 değer kaybederek 76,9 dolara indi.

ABD'de yoğun hafta öncesi belirsizlikler ön planda kaldı

ABD'de pay piyasaları bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler salı günkü enflasyon ve çarşamba günkü Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken analistler, Fed'in para politikası karar metnindeki değişikliklerin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed üyelerinin nihai faiz beklentilerinin yer aldığı nokta grafiğinin de açıklanacağını vurgulayarak, buradaki beklenti değişiminin önem arz ettiğini kaydetti.

ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,5'e yükselirken, fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bıraktı.

Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 230 bin olurken, süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 671 bine çıktı.

Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 3,37, Nasdaq endeksi yüzde 3,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,77 geriledi.

12 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi hazine bütçe dengesi, perşembe New York Fed sanayi endeksi, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı ile cuma imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede gözler perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına ve toplantı sonrası merkez bankası başkanlarının açıklamalarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB ve BoE'nin büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, ECB'nin 50, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artırabileceği ihtimali de hala önemini koruyor.

Analistler, Avrupa'da son açıklanan enflasyon verilerindeki yumuşama sinyallerine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde'dan konuya ilişkin bir sözle yönlendirme yapılmadığını hatırlatarak, toplantı öncesi açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Her iki merkez bankası başkanının da sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini belirten analistler, iki bankanın da nihai faiz beklentilerine yönelik ipuçlarının önem arz ettiğini ifade etti.

Hafta içinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü ifade etmesinin ardından Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın nükleer silah kullanma konusunda tehdidi bıraktığını bildirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatlarının imalat sektöründe baskı oluşturmasının etkisiyle ekimde yüzde 0,1 azalış kaydetti. Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma beklerken, tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e çıktı.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi İngiltere'de sanayi üretimi, salı Almanya'da TÜFE, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da ZEW beklenti anketleri, çarşamba İngiltere'de TÜFE ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Avro Bölgesi'nde TÜFE verisi takip edilecek.

Asya Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk eden adımlarıyla pozitif ayrıştı

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı.

Analistler, hafta boyunca Çin hükümetinin salgın tedbirlerini yumuşatan adımlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

Öte yandan, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu.

Ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Çin'de son olarak günlük hayatın parçası haline gelen, sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Seyahatlerde ve kamusal alanlarda sağlık kodu ve test sonucu zorunluluğu kaldırılırken, bunların yalnızca hastanelere, okullara ve yaşlı bakımevlerine girişte kullanılacağı bildirildi.

Hafta içinde, Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) panel süreci başlattı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya ekonomisi yılın 3. çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,8 daraldı.

Çin'de TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti. Ülkede ÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,61 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,56 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,85 geriledi.

12 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde Japonya'da pazartesi ÜFE, çarşamba sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile perşembe dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretimine çevrildi

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir seyretse de haftalık kapanış rekoru kırmayı başardı. Hafta içinde 4.711 puana kadar gerileyen endeks, haftanın son iki işlem günündeki toparlanmayla haftayı yüzde 0,85 artışla 5.005,30 puandan tamamladı.

Gelecek hafta gözler pazartesi günü ödemeler dengesi ve salı sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ekimde cari işlemler hesabının 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 18,6434'ten tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.050 ve 5.090 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, perşembe konut satışları ve bütçe dengesi ile cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile konut fiyat endeksi takip edilecek.