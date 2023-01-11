Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 2023 yılı müze kartı açıklaması!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında MüzeKart fiyatını açıkladı! İşte 2023 yılında MüzeKart fiyatı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." açıklamasında bulundu.
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