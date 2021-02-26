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Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.


Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Gaziantep FK'nın 4. dakikada Nouha Dicko ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekibin bu kez 65. dakikada Djilobodji ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından faul nedeniyle sayılmadı. Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Gaziantep FK, 40 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

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